Полиция нашла автора провокационного видео, в котором Зеленского сбивает грузовик

Видео, на котором грузовик якобы сбивает Владимира Зеленского, был опубликован накануне второго тура президентских выборов.

Нацполиция установила автора провокационного видео с "наездом" грузовика на Владимира Зеленского, которое было опубликовано в связанном с Порошенко Telegram-канале.

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Как сообщается в Telegram-канале "Команда Зеленского", за время расследования уголовного производства старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора видео.

Автору видео грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля, перед вторым туром президентских выборов, в Telegram-канале "Европейское будущее Украины" появился переделанный предвыборный ролик Владимира Зеленского, на котором грузовик якобы сбивает тогда еще кандидата в президенты.

Видео: Слуга Народа — Команда Зеленского

За несколько дней до этого, 7 апреля, Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал видео, где призвал присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации была ссылка на сайт euua.org, где предлагают зарегистрироваться и поддержать "Европейское будущее Украины".

Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля" по факту распространения видеоролика.