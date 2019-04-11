Полиция открыла производство из-за видеоролика, в котором Зеленского сбивает грузовик

Производство открыто по статье 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика, в котором кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Как сообщает в Facebook Национальная полиция, по результатам мониторинга социальных сетей полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик.

«Сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, - с целью его удаления», - сказано в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, в штабе Зеленского заявили, что их кандидату могут усилить охрану в связи с публикацией в Telegram-канале, который связывают со штабом другого кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, видеоролика, где фура сбивает его оппонента.

Согласно сообщению, в 21.34 10 апреля в Telegram-канале под названием "Европейское будущее Украины", который штаб Зеленского связывает с Порошенко, было опубликовано видео, на котором фура сбивает Зеленского.

В "Зе! Команде" заявляют, что видеоролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, который вышел утром 10 апреля.