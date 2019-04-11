"Зе энд": у Порошенко опубликовали ролик, где фура сбивает Зеленского (видео)

Видео появилось в сообществе, которое рекламировал Порошенко.

В сети появился переделанный предвыборный ролик Владимира Зеленского, на котором фура якобы сбивает кандидата в президенты.

Видео было опубликовано вчера, 10 апреля, в Telegram-канале "Европейское будущее Украины".

"У каждого своя дорога... Зе энд", - говорится в подписи к видео. Также пост содержит ссылку на Facebook, однако при переходе по ней выдает ошибку.

7 апреля президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал видео, где он объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится. В данном видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на сайт euua.org, где предлагают зарегистрироваться и поддержать "Европейское будущее Украины".

После регистрации на сайте приходит смс-сообщение со ссылкой на Telegram-канал, в котором было опубликовано видео с грузовиком, отмечают в пресс-службе "Зе! Команды".

Видео смонтировано на основе видеообращения Зеленского, что было опубликовано утром 10 апреля.