Кабмин предложит СНБО расширить санкции против России

Очередные санкции, которые Кабмин Украины вынесет на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины, касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях.

Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о расширении санкций против России. Читайте такжеВ МИД отреагировали на резолюцию Европарламента по России и Крыму

Санкции затронут юридические лица, которые причастны к строительству газопровода в оккупированный Крым и незаконной добыче углеводородов на украинской территории.

В список санкций попали 18 компаний из РФ и шесть из оккупированного Крыма. В частности, в списке оказался завод Фиолент, который после оккупации полуострова работает на оборонно-промышленный комплекс РФ.

«Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявили в министерстве.

Также по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство должно изменить список товаров с разрешенных на запрещенные для перевезения через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, 19 июля сопредседатели украинского конгрессового кокуса внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает введение санкций против России.