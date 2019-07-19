В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за захвата украинских моряков

Отмечается, что этот законопроект посылает мощный сигнал украинским морякам и их семьям.

Сопредседатели украинского конгрессового кокуса внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает введение санкций против России за захват украинских моряков в ноябре прошлого года.

Об этом говорится на странице конгрессвумен Мерси Каптур, которая является одной из инициаторов законопроекта, сообщает Европейская правда.

"Конгресс Соединенных Штатов продолжает решительно осуждать опасный морской нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков", - говорится в совместном заявлении сопредседателей украинского кокуса.

"Это событие является последним в серии вредоносных шагов, сделанных Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного правопорядка. Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны повысить цену российских вторжений до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что этот законопроект посылает мощный сигнал украинским морякам и их семьям, что американский народ не забыл об их героической борьбе за защиту демократического пути и суверенитета своей страны.

"Мы призываем наших коллег из Палаты представителей поддержать эту двухпартийную инициативу, а Россию немедленно освободить украинских моряков", – заявляют авторы документа.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым судобязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась исполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российские следователи завершили предъявлять украинским морякам обвинения, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.