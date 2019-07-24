В НАБУ опровергают политическую мотивированность обысков в корпорации "Богдан"

По словам Сытника, обыски проводятся максимально толерантно и никакого блокирования корпорации нет.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник опровергает политическую мотивированность обысков в корпорации «Богдан».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве.

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«Сейчас проходят обыски в корпорации «Богдан», дело связано с кредитом «Укрэксимбанка». Насколько мне докладывали коллеги, то обыски проводятся максимально толерантно и никакого блокирования нет», - заявил директор НАБУ.

Сытник отметил, что соответствующие следственные действия были санкционированы судом. «Есть санкционированные судом обыски, есть уголовное производство, я не вижу там никаких нарушений. Мы видим заявления о политическом давлении и все такое, но детектив посчитал нужным провести обыск, прокурор это ходатайство согласовал, и есть соответствующее решение суда», - резюмировал директор Бюро.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, стало известно, что НАБУ осуществляет обыски во всех предприятиях корпорации «Богдан» в связи с реструктуризацией кредита перед «Укрэксимбанком».

Компания расценивает это как политический заказ и давление. «НАБУ приходит к нам через день за надуманными предлогами. Мы считаем, что эти обыски являются политически мотивированными и безосновательными», - сказал пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.