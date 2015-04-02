Гройсман хочет провести первое заседание Конституционной комиссии на следующей неделе

Об этом он сообщил во время встречи с представителями наблюдательного совета "Ялтинской Европейской стратегии", сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Гройсман отметил, что в состав Конституционной комиссии, которую он возглавляет, вошли экс-президенты Украины, специалисты в области конституционного права - народные депутаты и эксперты, представители политических партий и международных организаций.

Председатель Верховной Рады выразил убеждение, что конституционная реформа в части децентрализации управления, формирования действенного местного самоуправления является предпосылкой создания "надлежащей системы управления в государстве", и подчеркнул, что соответствующие изменения планируется внести до октября.

"Процедурно мы успеваем", - сказал спикер.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта президент Петр Порошенко подписал указ №119/2015 о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения в Основной Закон.

В соответствии с пунктом 28 ч. 1 ст. 106 Конституции комиссия образуется как специальный вспомогательный орган при президенте Украины.

31 марта президент подписал указ № 190/2015 "Вопросы Конституционной комиссии", которым утвердил персональный состав комиссии.

Председателем Конституционной комиссии (по согласию) является председатель ВР Гройсман, заместителями - судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич (по согласию) и профессор кафедры отраслевых правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", кандидат юридических наук, профессор Виктор Мусияка (по согласию). Секретарь Конституционной комиссии - заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.