Гройсман хочет провести первое заседание Конституционной комиссии на следующей неделе
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что на следующей неделе состоится первое заседание Конституционной комиссии.
Об этом он сообщил во время встречи с представителями наблюдательного совета "Ялтинской Европейской стратегии", сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
Гройсман отметил, что в состав Конституционной комиссии, которую он возглавляет, вошли экс-президенты Украины, специалисты в области конституционного права - народные депутаты и эксперты, представители политических партий и международных организаций.
Председатель Верховной Рады выразил убеждение, что конституционная реформа в части децентрализации управления, формирования действенного местного самоуправления является предпосылкой создания "надлежащей системы управления в государстве", и подчеркнул, что соответствующие изменения планируется внести до октября.
"Процедурно мы успеваем", - сказал спикер.
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Как сообщал УНИАН, 3 марта президент Петр Порошенко подписал указ №119/2015 о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения в Основной Закон.
В соответствии с пунктом 28 ч. 1 ст. 106 Конституции комиссия образуется как специальный вспомогательный орган при президенте Украины.
31 марта президент подписал указ № 190/2015 "Вопросы Конституционной комиссии", которым утвердил персональный состав комиссии.
Председателем Конституционной комиссии (по согласию) является председатель ВР Гройсман, заместителями - судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич (по согласию) и профессор кафедры отраслевых правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", кандидат юридических наук, профессор Виктор Мусияка (по согласию). Секретарь Конституционной комиссии - заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.