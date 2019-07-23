Политолог рассказал, кто "развяжет войну" против Зеленского в Раде

Против Слуги народа развернется информационная война, считает эксперт.

Хотя Петр Порошенко со своей партией Европейская солидарность прошел в Верховную Раду, у него не будет возможности влиять на что-то. Поэтому все, что ему остается - развернуть кампанию по критике новой власти, и неофициально противодействовать Зеленскому и Слуге народа, сотрудничая с Виктором Медведчуком.

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"У Петра Порошенко с его количеством голосов в Раде уже не будет возможности влиять на что-то. Кроме как - иметь трибуну, чтобы критиковать новую власть. А еще порохоботские фермы начнут подхватывать все эти обвинения и массово тиражировать. То есть, Порошенко безусловно поведет информационную войну против Зеленского", - в комментарии Главреду рассказал аналитик, политолог Александр Кочетков.

По его словам, неофициально Петр Алексеевич планирует координировать свою деятельность с Виктором Медведчуком.

"Они с двух сторон будут противодействовать новому президенту. У бывшего президента есть согласованный еще раньше, перед президентскими выборами, план, согласно которому Петр Алексеевич собирался быть президентом, лидер Украинского выбора – спикером, а Юрий Бойко – премьером. Этот сценарий они и будут реализовывать, любым способом устраняя Зеленского", - отметил Кочетков.