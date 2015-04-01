Дело виновных в ДТП в Константиновке передано в суд

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что следователями военной прокуратуры в зоне АТО за 15 дней с момента трагедии закончено расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г.Константиновке 16 марта этого года. При этом сказано, что «собраны неопровержимые доказательства вины двух военнослужащих, которых привлекли к уголовной ответственности».

«В частности установлено, что 16.03.2015 военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, небрежно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей и в нарушение требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины не организовал должным образом получение и эксплуатацию военного многофункционального тягача, а также незаконно поручил управление им своему подчиненному - другому военнослужащему. При этом указанный руководитель достоверно знал, что подчиненный также находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управлять военной техникой», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВоенный прокурор: виновники ДТП в Константиновке были пьяные, им грозит до 10 лет тюрьмыКроме того сказано, что «военнослужащий, двигаясь по проспекту Ломоносова в г. Константиновка Донецкой области, нарушил требования Правил дорожного движения, не справился с управлением тягача, съехал с автомобильной дороги на обочину и возле знака “Пешеходный переход” совершил наезд на пешеходов, в результате чего погиб малолетний ребенок и получила телесные повреждения женщина».

Военнослужащему, допустившему халатность, объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.425 УК Украины (небрежное отношение к воинской службе, повлекшее тяжкие последствия, максимальный срок наказания - семь лет лишения свободы), а его подчиненному - по ч. 1 ст.415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, максимальный срок - пять лет лишения свободы) и им избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Кроме того, во время следствия Министерство обороны Украины в полном объеме возместило заявленный родственниками погибшей девочки иск.

Сегодня, 01.04.2015 обвинительный акт в отношении военнослужащих передан в суд для рассмотрения по существу.

Заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что указанное событие получило негативный общественный резонанс, который привел к значительному подрыву авторитета и престижа Вооруженных Сил Украины как военное формирование, на которое возложена оборона Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности и неприкосновенности, а также в создании обстановки и условий, которые осложнили обеспечение постоянной боевой готовности воинского подразделения вследствие потери специальной машины.

Также он добавил, что Главная военная прокуратура выражает соболезнования семье погибшего ребенка.