В СБУ подтвердили обыск в здании МВД

15:28, 01 апреля 2015
Политика
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СБУ подтвердила факт обыска в здании МВД, который был произведен по поручению Генпрокуратуры 31 марта.

СБУ провела обыск в здании МВД / Фото УНИАН

"Вчера был проведен обыск в помещении Министерства внутренних дел", - заявили в пресс-службе СБУ, передает РБК-Украина.

В ведомстве не уточнили, в рамках какого дела был проведен обыск. Однако в пресс-службе отметили, что дело находится в производстве Генпрокуратуры.

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В настоящее время в ГПУ не комментируют ситуацию.

Напомним, вчера, 31 марта, народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в МВД проходит обыск.

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