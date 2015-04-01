В СБУ подтвердили обыск в здании МВД

"Вчера был проведен обыск в помещении Министерства внутренних дел", - заявили в пресс-службе СБУ, передает РБК-Украина.

В ведомстве не уточнили, в рамках какого дела был проведен обыск. Однако в пресс-службе отметили, что дело находится в производстве Генпрокуратуры.

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В настоящее время в ГПУ не комментируют ситуацию.

Напомним, вчера, 31 марта, народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в МВД проходит обыск.