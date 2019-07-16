Журналисты рассказали, кто помогал Януковичу вывозить из Украины награбленное (видео)

Программа “Гроші” исследовала биографию, политическую карьеру и связи народного депутата Ярослава Москаленко.

Журналисты программы “Гроші” исследовали биографию, политическую карьеру и бизнес-связи народного депутата Ярослава Москаленко, его называют человеком, который обеспечивал побег Виктора Януковича.

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“Вы уже, наверное, забыли, но еще 5 лет назад мы считали главным коррупционером страны бывшего президента Виктора Януковича. Говорят, он КАМАЗами вывозил из своей усадьбы награбленное. А вот кто дал ему эти КАМАЗы - почему-то никто даже не задумывался. А зря. Потому что сейчас этот человек в очередной раз пытается перекраситься и попасть в парламент. Ее фамилия - Ярослав Москаленко. Говорят, именно он обеспечивал побег Януковича. А за это получил не уголовные дела, а возможность строить дороги в Киевской области”, - говорится в сюжете.

Подробнее смотрите в сюжете журналистов программы “Гроші”.