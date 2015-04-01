Экс-премьер Литвы пополнит ряды международных советников Порошенко

Как сообщает литовское издание Delfi со ссылкой на BNS, Кубилюс получил такое предложение по телефону 31 марта вечером от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который возглавляет основанный в феврале этого года международный консультативный совет по реформам.

"Он мне позвонил, сказал мне, кто может войти в состав этого совета из других известных европейских политиков, и я согласился", - сказал Кубилюс.

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По его словам, Саакашвили назвал и несколько других потенциальных советников, с которыми ведутся переговоры или уже договорено о работе. Это бывший премьер и долголетний министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, председатель комитета Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам Эльмар Брок, бывший вице-президент ЕП Яцек Сарьюш Вольский, экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда, а также известный шведский экономист Андерс Аслунд, который был советником по вопросам экономики у бывшего президента Украины Леонида Кучмы и у премьера Латвии Валдиса Домбровскиса.

Кубилюс сказал, что этот консультативный совет, скорее всего, будет работать неформально, однако должен время от времени проводить заседания в Украине.