Луценко обвинил БЮТ и Блок Кличко в эгоизме
Министр хочет втроем выбирать кандидата
Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что консультации по выдвижению единого кандидата на пост мэра Киева от демократических сил и по разработке единой стратегии на внеочередных выборах в столице должны проходить в формате трех – блок "Наша Украина - Народная самооборона", Блок Кличко и БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Тбилиси, где пребывает с рабочим визитом.
"Я считаю, что любые консультации должны проводиться в формате трех. Без согласия БЮТ это не будет правильно, будем ждать", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Он также сообщил, что сам лично предложил "площадку для переговоров и создание единой стратегии на этих выборах". В то же время лидер "Народной самообороны" посетовал на то, что БЮТ и Блок Кличко хотят видеть единым кандидатом в мэры столицы только своего представителя.
"К сожалению, и БЮТ, и Блок Кличко демонстрируют партийный эгоизм, все они на словах – за единого кандидата, но только при условии, что ими станут их представители. Это очень печально. Я надеюсь, что БЮТ проведет внутрипартийные консультации и примет свое решение, которое мы узнаем", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.