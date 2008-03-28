Луценко обвинил БЮТ и Блок Кличко в эгоизме

Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что консультации по выдвижению единого кандидата на пост мэра Киева от демократических сил и по разработке единой стратегии на внеочередных выборах в столице должны проходить в формате трех – блок "Наша Украина - Народная самооборона", Блок Кличко и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Тбилиси, где пребывает с рабочим визитом.

"Я считаю, что любые консультации должны проводиться в формате трех. Без согласия БЮТ это не будет правильно, будем ждать", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также сообщил, что сам лично предложил "площадку для переговоров и создание единой стратегии на этих выборах". В то же время лидер "Народной самообороны" посетовал на то, что БЮТ и Блок Кличко хотят видеть единым кандидатом в мэры столицы только своего представителя.

"К сожалению, и БЮТ, и Блок Кличко демонстрируют партийный эгоизм, все они на словах – за единого кандидата, но только при условии, что ими станут их представители. Это очень печально. Я надеюсь, что БЮТ проведет внутрипартийные консультации и примет свое решение, которое мы узнаем", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.