Изгнанный Зеленским чиновник Годунок попал в неловкую ситуацию в прямом эфире (видео)
Бориспольский чиновник Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал со встречи 10 июля, в ходе прямого эфира не смог ответить на вопрос о своем приговоре за разбой.
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Скандальная ситуация возникла в эфире телеканала ZIK. Годунок позвонил в студию и попробовал прокомментировать ситуацию с обвинениями, которые предъявил ему президент.
"Против меня при каждом президенте (так как надо знать, кто такой Годунок), неоднократно возбуждали уголовные дела. За то, что я защищал людей и боролся с криминалитетом", – заявил он.
Чиновника прервал присутствовавший в студии журналист Владимир Бойко которого Годунок в ходе перепалки назвал «провокатором Медведчука». По словам Бойко, он еще в 2008 году обнародовал вердикт Святошинского районного суда, которым Годунок был осужден за разбой.
"Были ли вы осуждены за разбойное нападение на квартиру в Киеве по улице генерала Потапова 1-г, квартира №1, где вы отобрали 300 грн, мобильный телефон, 900 долларов, и были осуждены вердиктом от 16 мая 2002 года на пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора?" – спросил Бойко.
Ответа от Годунка не последовало, поскольку связь с ним прервалась по неизвестным причинам.
Напомним, Зеленский во время встречи с руководителями Киевской области со скандалом выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, заявив о его судимости и назвав «разбойником».
Изначально чиновник заявил о намерениях подать на Зеленского в суд, но ы дальнейшем отказался от иска на президента.