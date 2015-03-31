У Авакова возмущены отчетом СЕ по расстрелу Майдана: мы не мешали расследованию

Об этом говорится в заявлении МВД, обнародованном на сайте ведомства.

"МВД, особенно в первые дни после свержения режима Януковича, взяло на себя основную работу по определению действующих лиц и обеспечению сбора и хранения вещественных доказательств. Вместе с тем, руководство в расследовании этих уголовных производств осуществлялось исключительно Генеральной прокуратурой Украины. МВД с самого начала выполняло исключительно задачи, поставленные ГПУ", - говорится в заявлении МВД.

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В ведомстве напомнили, что именно МВД вычислило всех бойцов "черной роты "Беркута", раскрыло дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, о похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Игоря Вербицкого, об избиении Татьяны Черновол и организацию "титушек".

В МВД уверяют, что сейчас организовано еженедельное совместное подведение итогов работы специальной следственной группы ГПУ и постоянно действующей оперативной группы МВД, "что позволило существенно активизировать работу по расследованию преступлений и устранить разногласия в работе следственных групп различных ведомств, которые имели место на начальном этапе".

У Авакова предположили, что именно об этой проблеме и заявил председатель МКГ Николас Братц на пресс-конференции, "исходя из недостоверной и устаревшей информации".

"Таким образом, обвинения в том, что МВД Украины "создает системные препятствия расследованию преступлений на Майдане" являются безосновательными, а информация о якобы недостаточном сотрудничество с Генпрокуратурой, - недостоверной", - возмутились в МВД.