Вопрос участия "третьей силы" в преступлениях против майдановцев остается открытым - отчет СЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Международной консультативной группы Совета Европы по наблюдению за расследованием актов насилия, имевших место в Украине в период с 30 ноября 2013 года по конец февраля 2014 года, Николас Братца.

"Эти вопросы остаются открытыми. Представители украинской власти отмечали, что не было достаточно доказательств, которые бы свидетельствовали, что снайперы или "третья сила" были задействованы в этих массовых убийствах. И мы так и указали в отчете, что этот вопрос остается открытым, и мы сами не можем его решить", - сказал Братца.

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

После избиения спецназовцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

С 18 по 20 февраля в центре Киеве в результате расстрелов погибло более ста участников акции протеста, сотни были ранены.