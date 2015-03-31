В Харькове суд перенес рассмотрение дела против Кернеса из-за неявки потерпевших

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья, заслушав мнения сторон-участниц процесса относительно продолжения заседания ввиду отсутствия потерпевших.

Адвокаты Кернеса заявили, что согласно обвинительному акту, который поступил в Дзержинский райсуд, пострадавшие зарегистрированы в Харькове, однако по документам, которые поступили в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел, пострадавшие зарегистрированы в Киеве.

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“Именно поэтому они не получили повестки”, - подчеркнула адвокат.

Обвиняемые согласились с переносом заседания.

“Суд постановил объявить перерыв в судебном заседании до 10.00 7 апреля и повторно вызывать потерпевших”, - постановил судья.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

Обвинение в суд переданы также в отношении охранников Кернеса - В.Блинника и Е.Смицкого.

26 марта Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.