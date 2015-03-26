Генпрокуратура передала в суд обвинение в отношении Кернеса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, 2 марта 2015 года Кернесу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

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Кроме того, как отмечается, обвинения в суд переданы также в отношении охранников Кернеса В.Блинника и Е. Смицкого.