Борьбу за независимость Украины поддерживают в обеих основных партиях США - конгрессмен

Как сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко, об этом Маккарти сказал во время встречи президента с делегацией Палаты представителей Конгресса США, которая находится в Украине.

В начале встречи президент поблагодарил за поддержку и солидарность с Украиной и проинформировал американских конгрессменов о развитии ситуации на Донбассе и действия украинской власти на пути дальнейшей демократизации и коренных экономических и антикоррупционных реформ.

"Война против коррупции имеет такую же важность, как и война за независимость, которую мы сегодня ведем", - сказал Порошенко.

Отдельное внимание было уделено поддержке Украины в условиях гибридной войны.

Президент отметил, что совместные и скоординированные действия в вопросах украино-американского военного и военно-технического сотрудничества имеют взаимовыгодный характер, а совместные украино-американские военные учения, которые запланированы в текущем году, способны принести значительную пользу.

Говоря о ситуации в зоне проведения АТО, Порошенко подчеркнул, что Украина готовится защищать свою свободу, демократию и независимость. "Украина защищает не только свою независимость, украинские воины защищают будущее всей Европы", - сказал он.

В то же время, председатель Комитета Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Уильям "Мак" Торнберри выразил общее мнение делегации, что украинский вопрос - проблема противодействия агрессору и возвращение мира в Украине - является одной из важнейших тем среди американцев: "Мы все поддерживаем украинцев в вашей борьбе за независимость и свободу. Российская агрессия против Украины затрагивает каждого из нас".

Читайте такжеСенатор Джонсон призвал Обаму ускориться с предоставлением оружия УкраинеГоворя о политике санкций по отношению к России, представители американской делегации отметили, что "санкции - это цена, которую Россия должна платить за агрессию против Украины и аннексию Крыма".

Комментируя предоставление американской нелетального военной помощи Украине, Порошенко отметил: "Мы стремимся создать современную украинскую армию, которая была бы способна защитить страну от агрессора. Защитное оружие - это инструмент мира, а не войны".

Отмечается, что украинскую сторону во встрече президента представляли Секретарь СНБОУ Александр Турчинов, заместитель главы АПУ Валерий Чалый, заместитель главы АПУ Андрей Таранов, министр финансов Наталья Яресько, представитель президента в КМУ Александр Данылюк и другие.