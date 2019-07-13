Советники лидеров стран "нормандской четверки" обсудили дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений - СМИ

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран - участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) состоялась 12 июня в Париже.

Внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) провели первую встречу и обсудили, в частности, дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, встреча состоялась вчера, 12 июля.

Отмечается, что после встречи немецкая сторона подчеркнула, что переговоры основывались на последних положительных сдвигах на востоке Украины.

На встрече стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, прежде всего прекращению огня.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине подчеркнул необходимость срочного проведения переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

17 июня президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с Зеленским пресс-конференции заявил, что предпосылками для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" является выполнение Украиной и Россией обязательств по Минским соглашениями об освобождении военнопленных и прекращении огня на Донбассе.

В свою очередь Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран-переговоров в «нормандском формате» в ближайшее время проведут встречу и подготовят встречу на высшем уровне.

Украину, согласно сообщению пресс-службы президента, на встрече советников должен был представлять заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.