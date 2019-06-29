У Путина заговорили о реанимации "нормандского формата" с приходом Зеленского

В Кремле считают, что до встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров стран должна быть проделана большая "домашняя работа" их помощников.

Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского дает возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию войны на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью одному из российских телеканалов, передает ТАСС.

Вместе с тем Песков считает, что до встречи "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция, Украина) на уровне лидеров стран должна быть проделана большая "домашняя работа" их помощников.

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"Действительно, все говорят, что учитывая фактор нового президента в Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата". Но в то же время - об этом говорит президент Путин - сейчас многие подходы нового руководства Украины по-прежнему остаются непонятными, они отчетливо не артикулированы, требуют прояснения. Для того, чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать "домашнюю работу", - сказал Песков.

"В этом плане мы ожидаем, что уже в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли необходимая почва для встречи в верхах", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в субботу побеседует с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, проблематика "нормандского формата" будет в центре внимания лидеров.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) относительно урегулирования ситуации на Донбассе.