Союз журналистов призвал правоохранителей эффективнее расследовать нападение на телеканал «112 Украина»

В НСЖУ отметили, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые приступы.

Национальный союз журналистов Украины призвал правоохранителей эффективнее расследовать нападение на телеканал «112 Украина», который связывают с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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«Какими бы горячими ни были предвыборные реалии в Украине, но война против журналистов и медиа — это война против Украины. Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112. Кто бы ни организовал этот теракт — он должен быть должным образом наказан», — написал глава союза Сергей Томиленко в Facebook.

В НСЖУ отметили, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые случаи.

«И нерасследование поджога помещения национального телеканала «Интер» в сентябре 2016 года, нерасследование случаев блокировки редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ в Днепропетровской области в предыдущие — все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта», — добавили в союзе.

Напомним, в Киеве в ночь на 13 июля из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина». Полиция открыла производство и квалифицировала произошедшее как террористический акт. В результате инцидента никто не пострадал.