Бальцерович назвал нынешнюю украинскую власть лучшей из 1991 года

Об этом он заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.

“Сложная экономическая ситуация в Украине является результатом предыдущих просчетов и российской агрессии. Состояние экономики не является виной нынешней правительственной команды, которая делает твердые и необходимые шаги, например, стабилизируя бюджет благодаря ограничению дотаций на газ и отопление. Это лучшая власть с 1991 года”,- сказал Бальцерович.

По его словам, резкое снижение импорта из России газа и другие шаги, которые уже сделаны и которые украинская власть планирует сделать, является сигналом, что новая украинская власть нуждается в поддержке своих действий со стороны Запада, в частности Польши.

По его мнению, Запад должен помочь Украине, которая движется путем реформ, в частности через отмену части внешнего долга или его реструктуризации.

“Когда Польша в 1989 году осуществляла решительные реформы, одним из элементов нашего пакета, направленного к кредиторам, в основном на Западе, было обращение: мы реформируемся, но ожидаем, что вы поддержите наши усилия благодаря сокращению долга. Нам сократили его на половину и тут есть аналогия между Польшей и Украиной. Киев должен получить сокращение долга, или как минимум его реструктуризацию”, - констатировал Лешек Бальцерович.