Стало известно, почему Порошенко вызвали на допрос в ГБР - опубликована повестка (фото)

Порошенко проходит свидетелем в уголовном производстве об уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов во время купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком".

Опубликована копия повестки, которой Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего президента Петра Порошенко.

Копия документа поступила в распоряжение "Украинской правды".

В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олегу Корецкому.

Цель вызова – участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 об уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов во время купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

В свою очередь, экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который подал в ГБР ряд заявлений о якобы совершении преступлений Порошенко, в своем Telegram-канале сообщил, что Порошенко вызывают на допрос в ГБР в 09.30 17 июля по делу об «отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбацкой».