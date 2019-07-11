Госбюро расследований вызвало на допрос Порошенко

В Госбюро расследований пока не сообщили ни время начала допроса, ни в рамках какого уголовного производства экс-президента Петра Порошенко вызывают для проведения следственных действий.

Экс-президента Украины Петра Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Могу только подтвердить, что Порошенко действительно вызывают на 17 число (июля)», - сказала она.

В ГБР пока не сообщили ни время начала допроса, ни в рамках какого производства экс-президента вызывают для проведения следственных действий.

«Сейчас я вам ничего дополнительно не могу сообщить», - отметила Иванова.

В свою очередь, экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который подал в ГБР ряд заявлений о якобы совершении преступлений Порошенко, в своем Telegram-канале сообщил, что Порошенко вызывают на допрос в ГБР в 09.30 17 июля по делу об «отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском».

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Как сообщал УНИАН, 21 мая следователи ГБР по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова открыли уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны экс-президента Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года.

В ГБР отметили, что дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), статье 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Кроме того, 23 мая директор ГБР Роман Труба сообщил, что бюро изучает заявление Портнова о возможном совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом «Кузница на Рыбальском».

Также 29 мая Труба не исключил, что при необходимости по делу относительно ситуационной комнаты Администрации президента могут допросить Порошенко.