Генерал о перепалке президента с чиновником Годунком: я Зеленского понимаю и не осуждаю
Президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, выгнав из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
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"С позиции моего жизненного опыта я могу сказать, что миндальничать с негодяями – это копать самому себе могилу", – сказал изданию «Обозреватель» экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.
"Если уже установлено, что перед тобой негодяй, ждать, пока он всадит тебе нож в спину, нецелесообразно", – отметил он.
"Посмотрите, в стране судьи коррумпированные и преступные, прокуроры коррумпированы и преступны. Они прикрываются риторикой закона, демократии, Процессуального кодекса. А сами – подлецы и ворюги. Надо действовать беспощадно, если ты уверен, что перед тобой негодяй или враг Украины", – заявил генерал.
"Поэтому я Зеленского понимаю и не осуждаю", – сказал он.
Отвечая на вопрос, следует ли допускать к выборам в Верховную Раду Ярослава Годунка, учитывая его историю взаимоотношений с законом, Скипальский подчеркнул: "Людей, которые так себя ведут, нельзя не то что к власти допускать – их надо ставить на место и воспитывать".
10 июля во время визита президента на Киевщину он выгнал из зала Годунка. "Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойнику! Плохо слышишь? На английском – еxit. Идите", – сказал Зеленский.