«Надо поговорить»: в России хотят провести фейковый «телемост» без включения из Украины

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00.

Владелец канала NewsOne, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что скандальный украино-российский телемост "Надо поговорить" состоится в пятницу на российском ТВ.

Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».

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"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

Отмечается, что согласно телепрограмме на сайте "России 1", шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. На сайте напоминают, что ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1".

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия" и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами "112 Украина" и NewsOne. После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции относительно "обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова". Во вторник, 9 июля, Нацсовет принял решение провести внеплановую проверку NewsOne.