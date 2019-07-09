Нацсовет собирается на внеочередное заседание из-за "телемоста" NewsОne и Россия-1

Регулятор отметил, что трансляция пропагандистских каналов в Украине запрещена.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания соберется на внеочередное заседание из-за телемоста “Надо поговорить”, который собирался провести телеканал NewsОne вместе с пропагандистским телеканалом “Россия-1”.

Как говорится в заявлении на сайте Нацсовета, заседание назначено на вторник, 9 июля, на 11 утра.

В заявлении отмечается, что уже более года в отношении к ряду пропагандистских телеканалов действуют санкции, возложенные СНБО. Кроме того, решениями Национального совета была ограничена ретрансляция на территории Украины около 80 российских телеканалов.

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“Регулятор предостерегает отечественных лицензиатов – как телеканалы, так и провайдеров программной услуги – воздержаться от ретрансляции сигнала и передач иностранных вещателей, в отношении которых на государственном уровне были применены ограничительные санкции”, - говорится в заявлении регулятора.

На повестке дня внеочередного заседания вопрос телемоста. В то же время в Нацсовете жалуются, что они ограничены в наказаниях за подобные действия.

“Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news. Из-за этого мы планируем обращаться к парламенту вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам", - сказал член Нацсовета Сергей Костинский в эфире канала “Прямой”.

Напомним, 12 июля украинский телеканал NewsOne, что принадлежит кандидату в нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и куму Путина Виктору Медведчуку, и канал "Россия 1", которым руководит российский пропагандист Дмитрий Киселев, запланировали провести совместный двухчасовой телемост "Надо поговорить". Проведение этого телемоста между NewsOne и "Россией 1" возмутило многих граждан, активисты призвали провести акцию протеста у здания телеканала в Киеве.

На самом телеканале сравнивают это событие со знаковым телемостом 1986 года между СССР и США. Там сообщили, что получают множество звонков от людей, которые поддерживают идею проведения телемоста, и насчитали "около 70% людей, которые ждут прямых политических переговоров с Россией". В публикации отмечается, что это будет "диалог между народами Украины и России", необходимый "ради мира".

Анонс телемоста вызвал резко негативную реакцию украинских политиков. Они назвали инициативу провокацией со стороны Кремля и составляющей гибридной войны против Украины. Звучали призывы отменить лицензии телеканалов Медведчука и ввести против них санкции.

8 июля Совет национальной безопасности и обороны провел совещание по информационной безопасности - из-за уже отмененного телемоста между украинским каналом Виктора Медведчука NewsOne и "Россией 1", которой руководит пропагандист Дмитрий Киселев.

"По поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства. Дополнительные детали не можем предоставить из-за секретности." Ньюзваном "отменены так называемый" телемост ", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - написал в Facebook секретарь СНБОУ Александр Данилюк.

8 июля было обнародовано заявление народного депутата Тараса Козака. Он утверждает, что является конечным бенефициаром и владельцем телеканала NewsOne, и отвергает подозрения генпрокурора Юрия Луценко в том, что за каналом стоит кипрская компания, а финансирование происходит российским "Промсвязьбанком".