Зеленский пообещал назначить нового главу Одесской ОГА через неделю

В Администрации президента предлагали назначить председателем Одесской ОГА Андрея Андрейчикова.

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава Одесской областной государственной администрации будет назначен через неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских командно-штабных учений «Си Бриз-2019» в Одессе.

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На вопрос журналистов о том, когда будет назначен новый глава Одесской областной государственной администрации, Зеленский ответил: «Через неделю будем назначать нового губернатора Одесской области».

Как сообщал УНИАН, 26 июня Кабинет министров поддержал представление списка кандидатов, которых Администрация президента Украины предложила на должности глав восьми облгосадминистраций.

На должность главы Одесской ОГА, в частности, предлагалось назначить Андрея Андрейчикова. В тот же день активисты пикетировали Одесскую облгосадминистрацию, протестуя против планов центральной власти назначить ее главой Андрейчикова.