Кабмин хочет привлечь иностранных следователей к борьбе с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины относительно мероприятий по противодействию коррупции.

"Чтобы мы по решению следователя имели право привлекать к проведению следственных действий профессиональных работников из США и отдельных стран-членов Евросоюза. Чтобы они нам помогали расследовать уголовные дела, в том числе помогали отслеживать зарубежные активы как чиновников, так и других лиц, которые подозреваются в коррупции", - сказал глава правительства.

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Яценюк сообщил, что сегодня даст поручение, чтобы МВД совместно с МИД составили список необходимых двусторонних международных соглашений с целью привлечения международных структур и иностранных следователей, и получения максимальной информации по всем финансовым счетам, по собственности, по активам украинских граждан, которые находятся за пределами Украины и которые являются замешанными в коррупционных и преступных деяниях.