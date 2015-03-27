Кабмин хочет привлечь иностранных следователей к борьбе с коррупцией
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк просит Министерство внутренних дел инициировать внесение изменений в законодательство, которые позволят привлекать к проведению следственных действий специалистов из США и отдельных стран Евросоюза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины относительно мероприятий по противодействию коррупции.
"Чтобы мы по решению следователя имели право привлекать к проведению следственных действий профессиональных работников из США и отдельных стран-членов Евросоюза. Чтобы они нам помогали расследовать уголовные дела, в том числе помогали отслеживать зарубежные активы как чиновников, так и других лиц, которые подозреваются в коррупции", - сказал глава правительства.
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Яценюк сообщил, что сегодня даст поручение, чтобы МВД совместно с МИД составили список необходимых двусторонних международных соглашений с целью привлечения международных структур и иностранных следователей, и получения максимальной информации по всем финансовым счетам, по собственности, по активам украинских граждан, которые находятся за пределами Украины и которые являются замешанными в коррупционных и преступных деяниях.