Активисты призвали политиков не пиариться перед выборами на акции под КСУ
Общественные организации призывают политические партии не пиариться перед парламентскими выборами на акции под Конституционным судом Украины в поддержку закона о люстрации.
Как передает корреспондент УНИАН, количество участников акции под КСУ выросло до нескольких сотен.
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Сейчас на митинге есть, по сути, два центра - политический и общественный.
На политическом митинге выступают представители ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса".
На общественном выступают общественные активисты, в частности Александра Дрик из "Люстрационного комитета", а также присутствуют представители "Автомайдана".
Также на акцию под КСУ пришел лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Общественные активисты призвали участников акции - представителей политических партий не превращать акцию в политическую агитацию перед выборами и свернуть свои флаги. Однако эта просьба не была услышана.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, КСУ начинает рассмотрение представлений относительно конституционности закона "Об очистке власти", согласно которому чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать должности в органах государственной власти.