Активисты призвали политиков не пиариться перед выборами на акции под КСУ

Количество участников акции под Конституционным судом выросло до нескольких сотен.

Общественные организации призывают политические партии не пиариться перед парламентскими выборами на акции под Конституционным судом Украины в поддержку закона о люстрации.

Как передает корреспондент УНИАН, количество участников акции под КСУ выросло до нескольких сотен.

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Сейчас на митинге есть, по сути, два центра - политический и общественный.

На политическом митинге выступают представители ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса".

На общественном выступают общественные активисты, в частности Александра Дрик из "Люстрационного комитета", а также присутствуют представители "Автомайдана".

Также на акцию под КСУ пришел лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Общественные активисты призвали участников акции - представителей политических партий не превращать акцию в политическую агитацию перед выборами и свернуть свои флаги. Однако эта просьба не была услышана.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, КСУ начинает рассмотрение представлений относительно конституционности закона "Об очистке власти", согласно которому чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать должности в органах государственной власти.