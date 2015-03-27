В случае полномасштабных боевых действий против Украины ветераны АТО вернутся в войска за считанные часы - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге в Киеве.

«Из числа демобилизованных военнослужащих будет формироваться первая очередь военного резерва Украины. Согласно Закону «О внесении изменений в Закон Украины о воинской обязанности и военной службе», принятый ВР 19 марта 2015 года, до конца особого периода все они будут иметь права и обязанности резервистов и должны в случае необходимости прибыть в воинские части по вызову командиров», - отметил он.

Читайте такжеДемобилизованные из зоны АТО попадут в первую очередь военного резерва - законПо словам представителя Генштаба, этот шаг необходим для усиления обороноспособности Украины, которая, несмотря на неуклонное выполнение Минских договоренностей и стремление мирного урегулирования ситуации должна быть готова к любому развитию событий.

«Если против Украины будут развернуты полномасштабные боевые действия, за считанные часы в войска вернутся ветераны с большим опытом боевых действий, которые займут определенные позиции в линии обороны. Таким образом украинская армия быстро укрепит нашу оборону», - заверил Селезнев.