Российский канал переврал слова патриарха Филарета до противоположного

Об этом говорится в материале Радио Свобода.

Так, утверждение, что защита своей земли не является нарушением заповеди "не убий", российские пропагандисты превратили в призыв убивать жителей Донбасса, а из утверждения, что Донбасс - исконно украинская земля, сделали заявление, что это неправда.

На российском канале «Россия-1» в выпуске новостей от 25 марта рассказали, (сюжет от [27:59]) что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призывает убивать жителей Донбасса.

"Филарет в проповеди заявил, что уничтожение жителей Луганской и Донецкой областей совсем не грех, и по отношению к этим людям заповедь «не убий» не работает", - говорит ведущая.

Читайте такжеРоссийский депутат солгал об обстреле Мариуполя от имени ОБСЕТакой вывод российские журналисты сделали из текста патриаршего богослужения в 4-е воскресенье Великого поста, доступного на портале УПЦ КП. Однако в этом тексте Филарет ни разу не призвал к убийству жителей Луганской или Донецкой областей, хотя и утверждал, что заповедь "не убий" не нарушаются, когда кто-то защищает свою землю от агрессора.

Также "Россия 1" полностью исказила слова патриарха о Донбассе.

"Неправда в том, что Донбасс - это веками украинская земля, и там жили и живут украинцы. Езжайте вы по селам Донецкой и Луганской области. Там живет коренное население. Это люди, которые приехали из России и других республик Советского Союза или Российской империи и поселились на украинских землях", - "цитируют" Филарета российские "журналисты".

"В чем неправда тех, не всех, а тех сепаратистов, которые живут в Донбассе Неправда в том, что они не признают, что Донбасс - это веками украинская земля. И там жили и живут украинцы. Поезжайте вы по селам Донецкой или Луганской области. Там живет коренное население. Кем они себя считают, русскими или украинцами, если они разговаривают на украинском языке? Они украинцы. А кто сепаратисты? Это люди, которые приехали из России и других республик Советского Союза или Российской империи и поселились на украинских землях. И украинская земля радушно приняла их", - сказал Филарет, который сам родом из Донбасса, на самом деле.