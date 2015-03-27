Конфликт вокруг «Укрнафты» - это была атака на Порошенко, Яценюка и их партии - Коломойский

Об этом сказал экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский в эфире телеканала «1+1».

Он подчеркнул, что «все, что происходило – это был пиар повод , чтобы маленькие фракции коалиции поднимали свои рейтинги, а большие фракции коалиции опустили свой рейтинг, это была пиар-атака не на Коломойского, потому, что он был всего лишь губернатором, который увольняется одним распоряжением, это была атака против «БПП» и против «Народного фронта», против премьер-министра и президента».

Коломойский сказал, что была «попытка вбить клин, но в этой ситуации я принял для себя мудрое решение, мне так кажется, совершенно вовремя уйти в отставку и снять этот конфликт».

Он подчеркнул, что «теперь мы переходим только к законодательному решению наших взаимоотношений».

«И я надеюсь, что законодательно мы все уладим гораздо быстрее, чем политически»- добавил он.

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При этом напомнил, что является одним из акционеров «Укрнафты». «И я буду защищать со своими партнерами-акционерами свои права согласно действующего законодательства и согласно тех договоров и контрактов, которые подписаны согласно Энергетической хартии, согласно защите прав инвестиций в Украине»- сказал Коломойский.

При этом высказал уверенность, что «мы будем находить общий язык с нашим партнером НАК «Нафтогаз Украины».

Коломойский подчеркнул, что «будучи крупным бизнесменом я не являюсь меньшим патриотом Украины, чем другие граждане».

«Я родился в Днепропетровске. И я всегда ощущал, что Днепропетровск это часть Украины. Я флаги не менял. И для меня Украина это моя родина»- добавил он.

Также он сказал, что не будет заниматься политическими проектами, а будет заниматься общественной деятельностью и бизнесом на благо Украины.