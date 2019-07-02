Дело зернотрейдеров и вскрытие сейфа "по ошибке": журналисты узнали, как в ГПУ использовали дела Майдана (видео)

Прокурор Горбатюк торгует уголовным делами в рамках расследования расстрелов Майдана и коррупции в окружении Януковича, узнали журналисты.

Власть в стране изменилась, а вот генеральный прокурор - нет. А значит, в Генпрокуратуре до сих пор процветает коррупция - и в кабинете руководителя, и у его заместителей. Среди них - некий Алексей Горбатюк, заместитель Генпрокурора, расследующий дела массовых убийств на Майдане, а также преступления ближайшего окружения Януковича.

Читайте также"Сначала мешали листья, а теперь снег": Луценко раскритиковал работу Горбатюка по делам Майдана

По этим делам до сих пор нет приговоров, ведь Горбатюк торгует уголовным делами, говорится в расследовании программы "Гроші".

По данным Департамента специальных расследований Генпрокуратуры, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк получает доходы от фермерского предприятия, зарегистрированного на подставных лиц.

Ратушняк является одним из подозреваемых в расстреле Евромайдана 18-20 февраля 2014. После бегства экс-президента Януковича он тоже исчез и находится в розыске.

Следствие установило ряд таких предприятий, которые в 2017 году осуществили экспортные операции на сумму 4,4 млрд грн. Суд по ходатайству прокуратуры арестовал зерно, принадлежащее ряду компаний. Фермеры заявляют, что историю с Ратушняком придумали, чтобы делом занимались именно прокуроры Майдана. Они также считают, что "кто-то" договорился в ГПУ, чтобы их дело использовать для "схемы" рейдерских захватов.

История, которая произошла с киевским коллекционером и ресторатором Александром Шпаком, кажется невероятной. Тем не менее она подтверждается документами, свидетельскими показаниями и решениями судов. Александра Шпака ограбили. Вскрыли его сейф и забрали оттуда 800 тысяч евро. Сделали это также сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, которые занимаются делами Майдана. Позже выяснилось, что они вскрыли сейф Александра Шпака по ошибке. Ошиблись адресом. Якобы хотели провести обыск в квартире заместителя министра внутренних дел времен Януковича и «не учли», что этот сотрудник еще семь лет назад продал свою квартиру Александру Шпаку.

Но исправлять досадную ошибку, обнаруженную уже во время обыска, никто не собирался. Да и, судя по всему, не собирается. Деньги Александру Шпаку так и не вернули.