Foreign Policy: Либералы в Украине собственноручно организовали свою политическую смерть

Прозападные реформаторы полностью исчезнут из следующего состава украинского парламента, и в этом они могут винить только себя.

В день инаугурационной речи с трибуны в Верховной Раде новоизбранный президент Владимир Зеленский объявил, что его первым решением будет распустить парламент и провести досрочные выборы. Победа 41-летнего бывшего актера над Петром Порошенко на фоне распространенного недовольства темпом экономических и политических реформ стала политическим шоком для Украины.

Но парламентские выборы обещают стать еще большим потрясением, которое устранит предыдущее поколение украинских прозападных либеральных реформаторов, — пишет Foreign Policy. Столкнувшись с электоральной аннигиляцией, несколько десятков депутатов попытались оспорить законность роспуска парламента в Конституционном суде. Транслируемый на телевидении процесс стал медийным цирком. А политические инсайдеры открыто говорили о политической лояльности судей. Однако, результатом стал свершившийся факт: суд стал на сторону президента. Внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля.

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Опросы свидетельствуют, что партия Зеленского «Слуга народа» может получить почти половину всех мест. Процесс сильно напоминает быструю и тотальную победу политической силы президента Франции «En Marche!». Похожим образом она расчленила структуру предыдущего политического режима. Если партия украинского президента оправдает ожидания, единственным серьезным вопросом останется то, понадобится ли ей коалиционный партнер. Это первый случай со дня провозглашения независимости Украины, когда одна партия имеет шанс получить под контроль все правительство.

Несколько крупных партий будут электорально выброшены из парламента из-за неспособности преодолеть 5%-й барьер. Ряд либеральных депутатов, которые стояли в авангарде процесса реформ на протяжении последних пяти лет, пострадают больше всего. Партия экс-премьер-министра Арсения Яценюка «Народный фронт» и западно-украинская «Самопомич» - это две крупные партии с разными платформами, которые были сформированы после Майдана в 2014 году. И даже их критики признают, что эти политические силы включали наиболее креативных и ориентированных на реформы парламентариев. Сейчас они имеют в Верховной Раде десятки мест. Но досрочные выборы полностью уничтожат их присутствие в парламенте.

Одним из способов для либералов сохранить свою реформаторскую повестку дня – это присоединиться к политическим силам, которые не были дискредитированы. Новообразованная партия «Голос», основанная рок-певцом Святославом Вакарчуком, которая набирает популярность, теперь соревнуется с партией Порошенко за роль важной реформаторской альтернативы Зеленскому. Опросы дают партии отличные шансы. Но «Голос», как и «Слуга Народа», объявил, что собирается привести в парламент новые лица. Поэтому обе партии отказываются принимать действующих депутатов в свои партийные списки ради доверия к их призывам «изменений».

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Существует много причин, почему украинцы недовольны реформаторами, которым они в 2014 году доверили изменения в стране. Но ирония в том, что либералы ненароком сами сделали вклад в создание атмосферы, которая привела к их собственной политической смерти. Жесткая критика реформаторов относительно коррупции в правительстве Порошенко не просто создала атмосферу нетерпеливости в достижениях, над которыми объективно нужно работать десятки лет. Она также помогла создать гражданское разочарование целым политическим классом, убедив общество, что все партии и депутаты – коррумпированные включительно с реформаторами. Украинцы больше не в настроении замечать различия между инсайдерами и принципиальной оппозицией.

Украинские реформаторы с Майдана также испортили свое положение внутренними конфликтами. В прошлом году усилились распри между конкурирующими фракциями прозападных сил. Либералы не смогли достичь согласия даже в базовых стратегических и операционных вопросах включительно с тем, кто должен возглавить их движение. К сожалению, украинское общество теперь будет решать это за них. И вряд ли результат хоть кому-то из них понравится.