Путин: "нормандский формат" будет , но сначала - встреча "вдвоем или втроем"
Президент России Владимир Путин заявил, что «нормандский формат» будет использоваться, но сначала будет встреча «вдвоем или втроем».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).
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Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки» (Украины, России, Германии и Франции) для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, Путин подтвердил, что обсуждал это с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Да, мы говорили об этом – договорились, что мы будем этот формат использовать в дальнейшем», - сказал он.
Путин подчеркнул, что согласен с Меркель, что нужно использовать «все инструменты, а там их не так и много, один из действующих – это «нормандский формат».
«Будем работать. Вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности – будем сначала проводить консультации вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвером. В принципе – «да», но по конкретике должны договориться наши помощники и МИДы», - сказал Путин.
Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.