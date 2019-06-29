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Путин: "нормандский формат" будет , но сначала - встреча "вдвоем или втроем"

10:59, 29 июня 2019
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

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Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки» (Украины, России, Германии и Франции) для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, Путин подтвердил, что обсуждал это с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Да, мы говорили об этом – договорились, что мы будем этот формат использовать в дальнейшем», - сказал он.

Путин подчеркнул, что согласен с Меркель, что нужно использовать «все инструменты, а там их не так и много, один из действующих – это «нормандский формат».

«Будем работать. Вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности – будем сначала проводить консультации вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвером. В принципе – «да», но по конкретике должны договориться наши помощники и МИДы», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.

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Теги: #Путин#нормандский формат#война на Донбассе#Владимир Зеленский