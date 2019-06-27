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На Банковой в Киеве забросали яйцами чучело кума Путина (видео)

19:49, 27 июня 2019
Политика
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Представители "Национального корпуса", "Национальных дружин", партии "ВО "Свобода" и "Правого сектора" принесли под Офис президента Украины плакаты с надписями "Кто такой Медведчук?".

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Также у входа в ОПУ установили палатку с чучелом кума Путина Виктора Медведчука и целью.

Вскоре участники акции забросали яйцами чучело одиозного кума российского президента.

Как сообщал УНИАН, около 50 представителей националистических сил проводят акцию у Офиса президента Украины на улице Банковой с требованием объяснить, кем является Виктор Медведчук для новой украинской власти, который ведет от имени Украины переговоры с подконтрольными России боевиками об освобождении украинских заложников.

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Теги: #Виктор Медведчук#Администрация президентапогода в Киеве