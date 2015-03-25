Президент Еврокомиссии Юнкер посетит в Киеве заседание совета Национальной реформ
19:35, 25 марта 2015Политика
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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время визита в Украину, запланированного на 30 марта, посетит в Киеве заседание Национального совета реформ.
REUTERS
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в офисе Юнкера, уточняя его слова, которые он сказал в Европейском парламенте об участии в заседании Совета министров в Киеве.
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Юнкер подчеркнул, что для него это "настоящая честь".
Как сообщал УНИАН, по информации МИД Украины, 30 марта в Украине с визитом будут находиться президент Еврокомиссии Юнкер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
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