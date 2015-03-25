Президент Еврокомиссии Юнкер посетит в Киеве заседание совета Национальной реформ

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в офисе Юнкера, уточняя его слова, которые он сказал в Европейском парламенте об участии в заседании Совета министров в Киеве.

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Юнкер подчеркнул, что для него это "настоящая честь".

Как сообщал УНИАН, по информации МИД Украины, 30 марта в Украине с визитом будут находиться президент Еврокомиссии Юнкер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.