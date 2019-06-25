Суд в Австрии рассматривает вопрос экстрадиции Фирташа в США (видео)

Поддержать украинского олигарха в суде приехали нардепы Сергей Левочкин и Михаил Папиев.

Австрийский суд сегодня должен решить, экстрадировать ли украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки из-за обвинения во взяточничестве по делу о выгодных контрактах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Фирташ приехал в суд в сопровождении охраны. С журналистами он был немногословен.

Поддержать олигарха приехали народные депутаты Сергей Левочкин и Михаил Папиев. Они убеждены, что суд примет решение в пользу Фирташа.

Журналистам разрешили присутствовать на заседании лишь 5 минут – на вступительном слове. Затем всех попросили выйти из зала.

Дело против Фирташа было открыто в 2014 году. Его подозревают в даче взятки в 18,5 млн долларов индийским чиновникам за добычу титановой руды, которую потом планировали продавать в США. В тот же год по запросу Минюста США он был задержан, однако вскоре освобожден из-под стражи за рекордные 125 млн евро.

Если сегодня суд решит, что Фирташа можно экстрадировать, то в течение 7-10 дней он может оказаться в США. Если олигарха признают виновным в США, ему грозит до 50 лет лишения свободы и конфискация всего имущества.