"ПАСЕ открыла ящик Пандоры ради денег РФ": Климпуш-Цинцадзе прокомментировала возвращение россиян в Ассамблею

Теперь, отметила вице-премьер по вопросам евроинтеграции, сессии ПАСЕ станут похожими на заседания Совбеза ООН, где звучит "ложь и манипуляция российских пропагандистов".

Парламентская Ассамблея Совета Европы, вернув российскую делегацию в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав, открыла ящик Пандоры.

Такое мнение выразила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

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"ПАСЕ открыла ящик Пандоры - ради денежного взноса России, под прикрытием борьбы за права простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решения которого эрефия и так не выполняет, вернули право голоса делегации из Мордора", - написала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, теперь пленарные сессии ПАСЕ станут похожими на заседание Совета Безопасности ООН, где постоянно звучат "ложь и манипуляция российских пропагандистов".

Вице-премьер подчеркнула, что впереди еще более сложная работа, ведь важно, чтобы Украина укрепляла себя и у нее было такое же мощное, опытное, патриотическое представительство во всех ассамблеях и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, ночью 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для Ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.