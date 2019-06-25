Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за рассрочки Онищенко
Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с председателя ГФС Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.
Как сообщают "Наши гроши", такое решение 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрей Паринов (председательствующий), Александр Беспалов, Наталья Литвина.
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Издание напоминает, что Окружной админсуд в ноябре 2017 года решил, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым предоставлялась рассрочка.
Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.
"Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных налоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными ГНИ", - пишут "Наши гроши".
Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.
Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).
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По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 миллиарда гривен.
Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС во время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.
11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности председателя ГФС. В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова в должности.
11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.
В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тыс. долларов, которые хранились на британских счетах Насирова.
4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 миллионов гривен до 36 миллионов гривен.
25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая делает невозможным своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, согласно определению суда от 4 марта, истекал 2 мая.