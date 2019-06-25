Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за рассрочки Онищенко

Суд решил, что Роман Насиров не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым предоставлялась рассрочка.

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с председателя ГФС Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

Как сообщают "Наши гроши", такое решение 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрей Паринов (председательствующий), Александр Беспалов, Наталья Литвина.

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Издание напоминает, что Окружной админсуд в ноябре 2017 года решил, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым предоставлялась рассрочка.

Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

"Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных налоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными ГНИ", - пишут "Наши гроши".

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

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По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС во время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности председателя ГФС. В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова в должности.

11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.

В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тыс. долларов, которые хранились на британских счетах Насирова.

4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 миллионов гривен до 36 миллионов гривен.

25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая делает невозможным своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, согласно определению суда от 4 марта, истекал 2 мая.