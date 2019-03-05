Насирову почти втрое уменьшили размер залога

По версии следствия, экс-редседатель ГФС Роман Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Суд уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 млн грн до 36 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 4 марта с участием прокуроров САП в Шевченковском райсуде Киева состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению по существу уголовного производства по обвинению Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова, подозреваемым в злоупотреблении властью и служебном подлоге в интересах народного депутата Александра Онищенко.

Суд продлил действие мер экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для Насирова со 100 млн грн до 36 млн грн в соответствии с размером гражданского иска по уголовному производству.

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Начало следующего заседания назначено на 15.30 14 марта 2019 года.

Также в пресс-службе САП отметили, что на судебном заседании прокуроры не зачитали ни одной страницы обвинительного акта.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря 2018 Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насирова был освобожден от должности председателя ДФС.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова на посту председателя ГФС.

11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.

В феврале Шевченковский райсуд арестовал почти 300 тыс. долларов, находившихся на британских счетах Насирова.