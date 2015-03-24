До конца весны в Нацгвардию планируют призвать 7,5 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель командующего Нацгвардии Украины Ярослав Сподар сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Действительно, на сегодня доля военнослужащих по контракту в Нацгвардии составляет около 50%», - отметил он.

«Мы сегодня настаиваем, чтобы срочная служба, как вид службы в Нацгвардии, был, соответственно, принято решение по призыву на военную службу, только изменен возраст призывников - сейчас 20-27 лет», - добавил Сподар.

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Также, по его словам, в течение апреля-мая в ряды Нацгвардии планируется призвать около 7,5 тысяч человек.

«В то же время мы за этот промежуток времени будем увольнять военнослужащих, которые на сегодня прослужили 1,5-2 года», - добавил заместитель командующего.