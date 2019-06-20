Посольство США отреагировало на смерть черкасского журналиста в результате избиения

Американские дипломаты огорчены известием о смерти в результате избиения черкасского журналиста Вадима Комарова.

Посольство Соединенных Штатов Америки ожидает тщательного и прозрачного расследования гибели черкасского журналиста Вадима Комарова, который скончался сегодня ночью, не выходя из комы, после избиения 4 мая.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти черкасского журналиста Вадима Комарова, и мы солидарны с украинским народом в ожидании тщательного, прозрачного расследования нападения на него", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в центре Черкасс неизвестный на улице внезапно напал на Комарова и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но впоследствии переквалифицировала на «покушение на умышленное убийство».

Комаров находился в больнице в состоянии медицинской комы, у него была глубокая мозговая травма. Журналисту сделали две операции.

По информации депутата Черкасского горсовета Александра Радуцкого, Комаров в своих публикациях неоднократно поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций журналиста - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Сегодня, 20 июня, после 46 дней пребывания в коме, Комаров умер.