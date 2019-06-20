Гибель черкасского журналиста Комарова расследуют как умышленное убийство

На сегодняшний день полиция не установила личность нападавшего.

В Черкассах дело о гибели журналиста Вадима Комарова, который скончался сегодня ночью, не выходя из комы после избиения 4 мая, расследуется по статье «умышленное убийство».

Об этом в Facebook сообщил начальник сектора коммуникации Главного управления Нацполіції в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

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«Дело расследуется как умышленное убийство», - отметил он и добавил, что на сегодня лицо нападавшего не установлено.

Он заверил, что работа в данном направлении продолжается. Расследованием дела занимается группа следователей следственного управления полиции Черкасской области.

По его словам, у следствия есть три основные рабочие версии – это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.

Грищенко добавил, что за это время проведен ряд осмотров места происшествия, где следователи изъяли информацию, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве.

«Назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего уголовное правонарушение, проведен поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления, допрошены более 1300 человек, установлены и отработаны более 100 камер видеонаблюдения, которые расположены по маршруту движения потерпевшего. Часть видео изъята и приобщена к материалам уголовного производства», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в центре Черкасс неизвестный посреди улицы внезапно напал на Комарова и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но впоследствии переквалифицировала на покушение на умышленное убийство».

Комаров находился в больнице в состоянии медицинской комы, у него была глубокая мозговая травма. Журналисту провели две операции.

По информации депутата Черкасского горсовета Александра Радуцкого, Комаров в своих публикациях неоднократно поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Среди других тем публикаций журналиста – хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Сегодня, 20 июня, после 46 дней пребывания в коме, журналист умер.