Тарас Чорновил сравнил смерть Януковича-младшего с катастрофой "Курска"

Об этом заявил бывший однопартиец Януковича-младшего Тарас Чорновил в комментарии Радио Свобода.

"Собственно, мы столкнулись с тем, что это типично для любого тоталитарного государства. Так же как в Российской Федерации когда-то скрывали любую катастрофу, которая произошла. Та же самая катастрофа подводной лодки «Курск». Погибло большое количество моряков", - сказал он, упомянув также о поисках подводной лодки у Швеции и Чернобыле.

"В каждом фашистском и тоталитарном государстве, будь это бывшая фашистская Германия, фашистская Россия сегодняшняя, решение по каким-то таким мучительным вопросам принимают только после того, когда высшее руководство скажет, как надо реагировать", - считает Чорновил.

Читайте такжеВ сети появились фотографии предполагаемой могилы сына Януковича в КрымуПо его мнению, как только российские силовики поняли, кто мог погибнуть на Байкале, все материалы дела были сразу засекречены до указания главного "фюрера".

Также Чорновил рассказал, что Янукович-младший давно интересовался девичьей фамилией своей матери, поэтому вполне мог взять ее вместо скандальной фамилии отца (в России официально сообщили о гибели Виктора Давыдова, это фамилия матери Людмилы Янукович - ред.).

Напоследок Чорновил, который лично знал предположительно погибшего, добавил, что Виктор Янукович-младший был "добродушным мажором".

"Ему не очень хотелось, мне кажется, попадать в эту номенклатурную схему, в которую очень активно вписался его брат", - сказал Чорновил.