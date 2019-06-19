Криминалисты назвали точное место попадания смертельной для Тымчука пули

Начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа отметил, что в настоящее время тело покойного находится в квартире.

Эксперты-криминалисты предварительно установили, что погибший сегодня нардеп Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в лобную часть над левым глазом. Об этом заявил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко возле квартиры погибшего.

Об этом сообщает "Страна".

"На данный момент группа еще работает. Предварительно: был один выстрел, ранение в лобную часть над левым глазом", - сказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко. Кстати, Тымчук был правша, поэтому, возможно, он мог застрелиться.

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Начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа отметил, что в настоящее время тело покойного находится в квартире.

Многие соседи по дому не знают об инциденте. Приходят домой, спрашивают у полиции "Что случилось?", но им обещают объяснить позже.

Как сообщал УНИАН, председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что по факту гибели 19 июня в Киеве Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. "Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей", - сообщил Князев.