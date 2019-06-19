В Киеве погиб нардеп от НФ Дмитрий Тымчук

О смерти нардепа сообщил Антон Геращенко.

Умер нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - говорится в его сообщении.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

"Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины", - добавил Геращенко.