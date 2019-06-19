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В Киеве погиб нардеп от НФ Дмитрий Тымчук

13:21, 19 июня 2019
Политика
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О смерти Тимчука стало известно 19 июня / Фото nfront.org.ua

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - говорится в его сообщении.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

"Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины", - добавил Геращенко.

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Теги: #смерть#Народный фронт#нардеп#Тымчук