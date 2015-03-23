В ОБСЕ призывают соблюдать режим прекращения огня

Об этом говорится в заявлении Дачича, распространенном в понедельник, сообщает собственный корреспондент УНИАН. «Вспышка тяжелых боев восточнее Мариуполя в течение последних двух дней является неприемлемой. Я призываю все стороны строго соблюдать режим прекращения огня и продолжать реализацию Минских договоренностей в соответствии с пакетом мер, согласованных на 12 февраля», - заявил он.

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Председательствующий отметил, что в течение последнего месяца «мы стали свидетелями улучшения ситуации в области безопасности». «Стороны, которые взяли на себя обязательства прекратить боевые действия, чтобы предотвратить дальнейшие потери жизней и реализовать пакет, должны гарантировать, что эти тенденции будут продолжаться», - убежден министр.

По его словам, ОБСЕ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь снизить напряженность и способствовать нормализации ситуации.